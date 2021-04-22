مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.75% مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.75%، ليتداول عند مستوى 10562 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 1.71%، ليتداول عند مستوى 58.16 جنيه.

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بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.71%، و 0.43% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 61.664 مليون جنيه على 129 شركة من خلال 2.877 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 33 شركة مقابل تراجع 33 بينما لم تتغير أسعار 64.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.092 مليون جنيه، منها 924.151 ألف جنيه للمؤسسات، و168.411 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 77.650 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 150.1 ألف جنيه، مقابل 72.450 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.170 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 2.863 مليون جنيه، مقابل 1.692 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم رواد السياحة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.27%، تلاه سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 6.40%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 4.02%.

بينما تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.63%، تلاه سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 2.25%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.05%.