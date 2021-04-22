مينا فارم تتفق مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي على تصنيع لقاح سبوتنيك V في مصر

وكالات _ قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يسوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالخارج اليوم الخميس، إن شركة مينا فارم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويا من لقاح سبوتنيك V الروسي في مصر.

وأضاف الصندوق في بيان مشترك مع مينا فارم أن الطرفين اتفقا على البدء فورا في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام.

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وتابع البيان “سينتج صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومينا فارم في بادئ الأمر أكثر من 40 مليون جرعة سنويا. الإنتاج سيتم في مصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية بالقاهرة للتوزيع على مستوى العالم”.