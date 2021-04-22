عاجل.. تقييم سبيد ميديكال بأكثر من 3 مليارات جنيه بما يعادل 3.04 مرة برايم سبيد للرعاية الصحية

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة إيجل المستشار المالي المستقل، أنتهت من مراجعة دراستي القيمة العادلة لشركتي سبيد ميديكال وبرايم سبيد للرعاية الصحية، بعدما قامت الهيئة بإبلاغ المستشار المستقل والشركتين بملاحظاتها على الدراستين السابقتين.

وقالت الهيئة أن الدراسة الجديدة شهدت تقييم سبيد ميديكال بمبلغ 3.04 مليار جنيه بسعر 2.75 جنيه للسهم الواحد، وأن القيمة العادلة لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية تقدر بقيمة 1.001 مليار جنيه. وبناء علي هذا التقييم، تعادل شركة سبيد ميديكال 3.04 مرة قيمة شركة برايم سبيد للرعاية الصحية.

Your browser does not support the video tag.

وقبل مراجعة الهيئة، حددت إيجل القيمة العادلة للشركتين بواقع 2.415 مليار جنيه لشركة سبيد ميديكال (2.18 جنيه للسهم)، و 1.823 مليار جنيه لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية.

وأوضحت الهيئة أنها عقدت العديد من الاجتماعات مع المستشار المالي المستقل شركة إيجل للاستشارات المالية ومسئولي شركتي سبيد ميديكال وبرايم سبيد للرعاية الصحية.

ولفتت إلى الهيئة أبلغت الأطراف بملاحظتها بخصوص دراستي القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال المقيدة وشركة برايم سبيد للرعاية الصحية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لاستحواذ سبيد ميديكال على 100% من أسهم الأخيرة.

وأكدت على ضرورة التوافق مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشأت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، وذلك انطلاقا من دورالهيئة في الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين فيها.

وألزمت الهيئة شركة سبيد ميديكال المقيدة بنشر ملخص دراستي القيمة العادلة بعد التعديل على شاشة البورصة بهدف إتاحتهم للمتعاملين.

وفي 4 إبريل الجاري، رفض مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال تقييم شركة إيجل للاستشارات المالية للشركة عند 2.415 مليار جنيه، بقيمة عادلة للسهم 2.18 جنيه.وقالت، إن المجلس رأى التقييم غير معبر عن القيمة الحقيقة لشركة سبيد ميديكال.

وقرر المجلس الإنتظار حتى صدور نتائج الربع الأول ليعكس التقييم والقيمة الحقيقة للشركة في حينه لما تراه الإدارة والمساهمين من عدم مطابقة القيمة للقيمة الحقيقة للشركة.

وشملت قرارات مجلس الإدارة استمرار قرار الاستحواذ على برايم سبيد للرعاية الصحية وشرط إتمام العملية بموافقة الجمعية العمومية بنسبة 75% على الأقل وبإعتماد قيمة أعلى لشركة سبيد ميديكال تعكس نموها.

وأكد المجلس أن قرار الاستحواذ يقع في مصلحة الشركة ولكن بقيمة مرضية للإدارة والمساهمين.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في إفصاح صادر 4 إبريل الجاري، إنها ستتواصل مع المستشار المالي المستقل شركة إيجل للاستشارات المالية، وذلك لمراجعة دراستي القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال، وشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، للوقوف على مدى توافقهما مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.