الراية للمطاعم تحصل على الامتياز التجاري لريدان السعودية بقيمة 30 ألف دولار

دوت الخليج – أفصحت شركة ريدان الغذائية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، توقيعها اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية “ريدان”، لوكيل الامتياز التجاري شركة الراية المحدودة للمطاعم في مصر.

وأوضحت ريدان الغذائية، في بيان للسوق اليوم الخميس، أن وكيل امتيازها التجاري – شركة الراية المحدودة للمطاعم – بمحافظة الجيزة، كما يمتد عقد الامتياز لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

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وأضافت الشركة، أن قيمة العقد 112.5 ألف ريال “تعادل نحو 30 ألف دولار” كرسوم الامتياز التجاري، بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

ونوهت ريدان الغذائية في بيانها، بأن الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد سيظهر في بيانات الشركة عن الربع الثاني لعام 2021، مستبعدة وجود أية أطراف ذات علاقة.