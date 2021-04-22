- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – أفصحت شركة ريدان الغذائية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، توقيعها اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية “ريدان”، لوكيل الامتياز التجاري شركة الراية المحدودة للمطاعم في مصر.
وأوضحت ريدان الغذائية، في بيان للسوق اليوم الخميس، أن وكيل امتيازها التجاري – شركة الراية المحدودة للمطاعم – بمحافظة الجيزة، كما يمتد عقد الامتياز لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأضافت الشركة، أن قيمة العقد 112.5 ألف ريال “تعادل نحو 30 ألف دولار” كرسوم الامتياز التجاري، بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.
ونوهت ريدان الغذائية في بيانها، بأن الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد سيظهر في بيانات الشركة عن الربع الثاني لعام 2021، مستبعدة وجود أية أطراف ذات علاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الراية للمطاعم تحصل على الامتياز التجاري لريدان السعودية بقيمة 30 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.