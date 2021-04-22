جنوب الوادي للأسمنت تعتزم الطعن على قرار التحكيم بدفع مبلغ 124.8 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت، عن صدور حكم تحكيم لصالح شركة CDI القائمة على إنشاء مشروع الطواحين الجديدة بمقر مصنع الأولى في بني سويف.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الحكم قضي بدفع مبلغ 124.77 مليون جنيه بالإضافة إلى الإفراج عن خطابات الضمان دفعة مقدمة.
وبحسب البيان، فالشركة بصدد الطعن على قرار التحكيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وكانت جنوب الوادي للأسمنت قالت في 16 ديسمبر 2018، إنها على خلاف مع شركة CDI القائمة على إنشاء مشروع الطواحين الجديدة بمقر مصنع الشركة ببني سويف، بشأن عدم تنفيذ CDI لالتزاماتها التعاقدية، ما دفع الشركة إلى تسييل خطابات الضمان بمبلغ 1.5 مليون دولار ومبلغ 338.8 ألف يورو، وذلك بعد إنذار شركة CDI عدة مرات.
وقامت شركة CDI بعد هذا الإجراء بترك موقع العمل وتقديم طلب للتحكيم بشأن تسييل شركة جنوب الوادي لخطاب الضمان.
وقامت جنوب الوادي للأسمنت بتحرير محضر بواقعة ترك الموقع ودراسة الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق الشركة.
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