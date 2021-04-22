ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بدعم 8 قطاعات

فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت بختام تداولات اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي ليصعد المؤشر العام إجمالا بنحو 0.17% بدعم من صعود 8 قطاعات تصدرها الخدمات الاستهلاكية.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.09% إلى مستوى 6590.26 نقطة، وارتفع مؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.42% و0.36% على الترتيب.

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وإجمالا سجل المؤشر بورصة الكويت العام 0.17% ارتفاعا بختام تداولات اليوم الخميس، رابحا 10.34 نقطة صعد بهم إلى مستوى 6028.97 نقطة.

وانحسرت السيولة المتداولة إلى 45.58 مليون دينار من 48.18 مليون دينار الجلسة السابقة، كما تقلص حجم التداولات إلى 351.77 مليون سهم مقابل 405.43 مليون سهم الجلسة السابقة.

وأغلقت 8 قطاعات تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة “الخدمات الاستهلاكية الذي صعد 0.83%، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة “التكنولوجيا” الذي هبط 2.96%.

وتصدر سهم “يوباك” قائمة الأسهم الـ67 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 11.97%، فيما تصدر سهم “العقارية” قائمة الخاسرين وعددهم 49 سهما متراجعا بنحو 4.86%، كما استقر 22 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “التجارية” الأنشط في حجم التداولات بأكثر من 20.56 مليون سهم بسيولة 2.07 مليون دينار عبر 423 صفقة، وجاء “بيتك” الأكثر نشاطا بسيولة بلغت 3.99 مليون دينار تداولت على 5.46 مليون سهما.