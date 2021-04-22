أسواق المال الإماراتية تغلق تداولات الأسبوع على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 6.7 مليار درهم

فهد حسين – أنهى مؤشرا أسواق المال الإماراتية تداولات اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي بصعود مؤشر سوق دبي المالي 0.99% وسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.67%، بدعم من القطاعات الرئيسية، محققان مكاسب سوقية بقيمة 6.66 مليار درهم.

وربح مؤشر سوق دبي 25.76 نقطة صعد بهم إلى مستوى 2625.71 نقطة، بدعم من صعود 5 قطاعات تصدرها العقارات والبنوك.

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وبلغ حجم التداولات في سوق دبي اليوم، 91.96 مليون سهما بسيولة قيمتها 175.31 مليون درهم، ليحصد السوق مكاسب قيمتها 2.459 مليار درهم بارتفاع رأسماله إلى 364.531 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 362.072 مليار درهم الجلسة السابقة.

وارتفعت 5 قطاعات بختام التداولات قادها العقارات صاعدا بنحو 2.4%، تلاه البنوك مرتفعا 0.66%، فيما أغلقت 3 قطاعات على تراجع بقيادة “الاتصالات” الذي هبط بنحو 0.89%، فيما استقر مؤشر الصناعة.

كما تصدر سهم ” تكافل الإمارات” الـ18 سهما الرابحين بصعود 7.14%، فيما جاء سهم “الإمارات للمرطبات” على رأس الأسهم الـ9 الخاسرين بعد تراجعه 9.86%، فيما استقر سهمان عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “إعمار” الذي صعد 2.92% الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة بلغت 59.41 مليون درهم، وبحجم تداولات بلغ 15.46 مليون سهما.

وفي المقابل، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم الخميس، 0.67% إلى مستوى 6101.63 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لستة قطاعات تصدرها البنوك.

وسجلت السيولة المتداولة في سوق أبوظبي 1.37 مليار درهم بختام جلسة اليوم، كما بلغ حجم التداولات 171.44 مليون سهما.

وارتفعت مؤشرات 6 قطاعات بقيادة البنوك الذي صعد 1.13% تلاه قطاع الصناعة مرتفعا 0.76%، فيما تراجع قطاعا العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46% و0.28% على الترتيب، مع استقرار قطاع الاستثمار والخدمات المالية.

وحقق مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 4.206 مليار درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأس ماله إلى 890.423 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الخميس، من 886.217 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “الوطنية للسياحة والفنادق” قائمة الرابحين مرتفعا 9%، فيما جاء سهم “الخليج الاستثمارية” على رأس الخاسرين بتراجعه 4.76% بختام تداولات اليوم الخميس.