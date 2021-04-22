الاتحاد للطيران الإماراتية توقف تسيير طائرات من طراز بوينج هذا العام

وكالات _ قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، إن الشركة لن تشغل الطائرة بوينج 777-300 إي.آر بحلول نهاية العام.

إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لطيران الاتحاد توني دوجلاس، أن المشروع المشترك العربية للطيران أبوظبي يبلي أفضل من المتوقع.

Your browser does not support the video tag.

وتعتزم شركة الاتحاد للطيران، تحويل طائرة نفاثة خامسة من طراز بوينج 777-300ER إلى خدمة الشحن، استجابةً للزيادة المستمرة في الطلب على الشحن الجوي المخصص.

وقال دوجلاس، في مهرجان الطيران العالمي الذي يُعقد عبر الإنترنت “سترون منا نموذجا تشغيليا شديد التركيز وشديد الانضباط ويتمركز بشكل كبير حول أسطول من نوع (بوينغ) 787 دريملاينر و(إيرباص) إيه350-1000”.

ويظهر الموقع الإلكتروني للشركة أن لديها 19 طائرة بوينج 777 إي.آر في أسطولها في ديسمبر.

وكانت طائرة من طراز بوينج 777 قد هبطت اضطراريا في موسكو في 26 فبراير الماضي، بسبب مشكلات في المحرك.

وكانت الحادثة الثانية في شهر فبراير، بعد عطل كبير في المحرك تعرضت له رحلة United Airlines رقم 328 فوق دنفر في 21 فبراير الماضي.

إلى ذلك، كانت شركات الطيران في اليابان والولايات المتحدة قد أوقفت العشرات من طائرات بوينج 777 بعد حادثة دنفر.

ووفقاً للتحقيق الذي يجريه المجلس الوطني لسلامة النقل، تسببت اثنتان من شفرات المروحة في المحرك رقم 2 للطائرة في حدوث كسور.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توجيهاً لصلاحية الطيران في حالات الطوارئ يتطلب عمليات تفتيش فورية أو مكثفة لطائرات بوينج 777 المجهزة بمحركات معينة من طراز Pratt & Whitney PW4000.

كما طلبت بوينج من شركات الطيران التوقف عن تحليق الطائرات المجهزة بالمحرك، وأوصت بإيقاف أكثر من 120 طائرة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.