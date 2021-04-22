صندوق الاستثمارات العامة السعودي: قبول أديس القابضة عرض الشراء المقدم من إنوفيتيف إنرجي التابعة

دوت الخليج – استوفت شركة أديس الدولية القابضة، العاملة في خدمات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، شروط قبول عرض الشراء المقدم من شركة إنوفيتيف إنرجي القابضة، المملوكة بنسبة 32.5% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأفادت أديس بأن عرض الشراء يشمل كامل الأسهم المصدرة للشركة غير المملوكة بالفعل لشركة إنوفيتيف إنرجي والأطراف الأخرى ذات العلاقة، بما يتوافق مع قانون مركز دبي المالي العالمي، بحسب بيان لصندوق الاستثمارات العامة.

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وكشف البيان عن تعاقد شركة إنوفيتيف إنرجي على استحواذ 98.6% من شركة أديس الدولية القابضة، لتمضي قدمًا في إتمام عملية الاستحواذ اللازمة للحصول على الأسهم المتبقية من شركة أديس.

ويضم هيكل ملكية شركة إنوفيتيف إنيرجي المؤسسة حديثا صندوق الاستثمارات العامة بملكية 32.5%، وشركة الزامل للاستثمار بحصة 10%، كما تمتلك أديس للاستثمارات القابضة حصة الأغلبية بنسبة 57.5% بعد إتمام الاستحواذ على كامل أسهم شركة أديس الدولية.

وقال محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس الدولية، إن الإدارة تبنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية عند الطرح العام لأسهم شركة أديس في بورصة لندن خلال عام 2017 هو الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين لزيادة رأس المال، واقتناص الفرص الواعدة التي يطرحها السوق، إلى جانب التوسع بأعمال الشركة عبر الاستحواذ على منصات حفر وأصول الأخرى وتجديدها.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تمكنت الشركة من تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحويل أديس من شركة حفر محلية تركز على الأعمال البحرية في مصر، إلى شركة تتمتع بقاعدة أصول كبيرة عبر كل من القطاعات البرية والبحرية، بحسب البيان.

أشار فاروق إلى عزم الشركة نقل مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية، في إطار رؤيتها المستقبلية الشاملة، علمًا بأنها تحظى بمرونة فائقة تمكنها من دراسة واستكشاف الفرص الاستراتيجية على صعيدي التمويل وجذب الاستثمارات الرأسمالية.

بدوره، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية بالصندوق: “تتماشى الصفقة مع استراتيجية الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة وإضافة قيمة للسوق السعودي وتمكين القطاع الخاص”.

وتابع: “من المتوقع أن تصبح الشركة رائدة في صناعة الحفر والتنقيب عن النفط بالمنطقة، وسنعمل كممكن لنمو الشركة، حيث نرى أهمية استراتيجية وقيمة عالية لهذه الصفقة”.

ونوه صندوق الاستثمارات العامة في بيانه، بأنه بمقتضى عرض الشراء، تعتزم إنوفيتيف إنرجي التقدم بطلب إلى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لإلغاء إدراج أسهم أديس من القائمة الرسمية، كما ستقدم طلبًا لبورصة لندن للأوراق المالية لإلغاء تداول أسهم أديس في السوق الرئيسية لبورصة لندن.

ومن المتوقع أن يسري إلغاء الإدراج وإلغاء قبول التداول خلال 20 يوم عمل تقريبًا، كما تعتزم إنوفيتيف إنرجي على الاستحواذ الإلزامي لبقية أسهم شركة أديس إعمالا بأحكام المادة رقم 98 من قانون الشركات بمركز دبي المالي العالمي، ما لم تتلق إنوفيتيف إنرجي الموافقات المتبقية على عرض الشراء وفقاً لذات الشروط والأحكام، بحسب البيان.