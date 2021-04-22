مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.4% والسبعيني يقفز 2.08%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.4%، ليتداول عند مستوى 10600 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 1.20%، وأغلق عند مستوى 58.46 جنيه.

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بينما قفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.08%، و 1.51% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 922.737 مليون جنيه على 181 شركة من خلال 38.604 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 100 شركة مقابل تراجع 51 بينما لم تتغير أسعار 30.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 20.844 مليون جنيه، منها 19.029 مليون جنيه للمؤسسات، و1.815 مليون جنيه للأفراد.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 12.054 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 30.952 مليون جنيه، مقابل 18.897 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8.789 مليون جنيه، منها 4.785 مليون جنيه للأفراد، و4.004 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 82.52% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 13.48% والعرب على 4% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 24.44% من تعاملات اليوم مقابل 75.55% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.98%، تلاه سهم رواد السياحة بنسبة 9.67%، ثم سهم العربية للمحابس بنسبة 8.48%.

بينما تصدر سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.80%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.76%.