مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي يرتد إلى المنطقة الخضراء بعد تراجع أمس

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الخميس، رابحا 38.72 نقطة ارتفع بهم 0.38% إلى مستوى 10134.08 نقطة بدعم من ارتفاع 15 قطاعا تصدرهم الإعلام والترفيه والمرافق العامة وتجزئة التغذية. وسجل رأس المال السوقي للأسهم الـ203 المدرجة على مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 9.568 تريليون ريال. Your browser does not support the video tag. وبلغت السيولة المتداولة في السوق 7.7 مليارات ريال، كما وصل حجم التداولات إلى 260.56 مليون سهما. وارتفعت 15 قطاعا الإعلام والترفيه الذي صعد 2.9%، فيما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات بقيادة التأمين الذي هبط 1.31%. وتصدر سهم الخزف السعودي قائمة الرابحين بصعوده 7.46%، فيما جاء “أميانتيت” على رأس الخاسرين بتراجعه 4.66%، وكان “دار الأركان” الأكثر تداولا بعدد 30.32 مليون سهما، و”الراجحي” كان الأنشط من حيث السيولة التي بلغت 410.46 مليون ريال.

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