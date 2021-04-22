محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية تتلقى حزمة تمويل بقيمة 114 مليون دولار

رنا ممدوح _ وقع كلا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي، اليوم على حزمة تمويل بقيمة 114 مليون دولار أمريكي لشركة أكوا باور لتشييد أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر.

ووفقا للبيان المشترك الصادر اليوم، تتكون الحزمة من قروض تصل إلى 36 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و18 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، و17.8 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و23.8 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و18 مليون دولار من البنك العربي.

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ويأتي ذلك بالإضافة إلى قرض تمويل أسهم انتقالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يصل إلى 14 مليون دولار و33.5 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).

وذكر البيان، أن تطوير مشروع محطة كهرباء كوم أمبو للطاقة الشمسية سوف يضيف طاقة توليد تبلغ 200 ميغاواط، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر، ويعزز القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.

وتقع محطة كوم أمبو الجديدة على بعد أقل من 20 كيلومترًا من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في أفريقيا، مجمع بنبان بقدرة 1.8 حيجاواط. وبمجرد تشغيلها، ستخدم المحطة الجديدة على نطاق المرافق العامة 130.000 أسرة.

وكانت شركة أكوا باور قدمت أقل تعريفة في أول مناقصة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، يهدف توفير الطاقة الشمسية من خلال عملية مناقصة عامة إلى تحقيق تعريفة تنافسية وتعزيز نمو الطاقة الشمسية كبديل ميسور التكلفة لمصادر الطاقة التقليدية.

وبحسب البيان، القطاع الخاص في مشروع كوم أمبو هي نتيجة لحوار سياسات ناجح مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى برنامج مساعدة فنية بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي، بتمويل مشترك من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إدارة المناقصات التنافسية للطاقة المتجددة.

وأضاف: استفاد المشروع أيضًا من إصلاحات أوسع في قطاع الطاقة بدعم من بنك التنمية الأفريقي في السنوات الأخيرة لتوسيع نطاق القطاع الخاص.

وصرحت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع أكوا باور في مصر، بعد شراكتنا الناجحة في مجمع بنبان، لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر”

وقالت اوديل :” تُعد زيادة إنتاج الطاقة النظيفة خطوة مهمة للحد من انبعاثات الكربون والتصدي لتغير المناخ. حيث يتماشى هذا مع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح بنكًا أغلبية استثماراته خضراء بحلول عام 2025″.

وأضافت:” يمثل هذا المشروع أيضًا أول مشروع تمويل مشترك للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية في مصر، ونتطلع إلى فرص الاستثمار المشتركة المستقبلية لمؤسساتنا في جميع أنحاء أفريقيا.”

من جانبه قال عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق الأوبك: “يسعدنا أن نساهم في جهود مصر واستراتيجيتها لتوسيع قدرتها في مجال توليد الطاقة المتجددة. ونحن لا نزال لسنوات عديدة في طليعة المناصرين لتوفير سبل الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة للكثيرين وسيكون مشروع كوم أمبو مشروعنا الثالث مع أكوا باور، وهو مثال على التعاون الكبير القائم بين الحكومة ومؤسسات التمويل الإنمائي والجهات الفاعلة من القطاع الخاص.”

وأشار كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية للكهرباء والطاقة وتغير المناخ والنمو الأخضر: “إن مشروع محطة كهرباء كوم أمبو للطاقة الشمسية صفقة رائعة حقًا. فهو لا يبين بوضوح القدرة التنافسية التي لا جدال فيها للطاقة الشمسية الكهروضوئية مقابل مصادر التوليد التقليدية فقط، ولكنه يساهم أيضًا بشكل مباشر في تحقيق أهداف مصر الطموحة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى كونه مثالًا ممتازًا لما يقود أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.”

وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: “تفخر أكوا باور بقيادة تنفيذ مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومن شأن حزمة التمويل التي تم توقيعها اليوم أن ترسخ علاقتنا مع الحكومة والشعب المصري، وكذا علاقتنا مع الشركاء الماليين، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي، وابيكورب الأمر الذي يعكس قيمتنا المشتركة في دعم عملية التحوّل بقطاع الطاقة التي شرع العالم فيها للتصدي لتحديات التغير المناخي”.

ولفت بادماناثان:” تعد محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية المشروع الرابع في محفظة مشروعات “أكوا باور” في مصر، ويجسد إغلاق هذا التمويل الثقة التي تحظى بها الخطط الطموح للحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، التي يتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص.”

وقال يانيك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر: “يفخر صندوق المناخ الأخضر بدعم تنفيذ إطار تمويل الطاقة المتجددة الطموح في مصر. 154.7 مليون دولار أمريكي من موارد صندوق المناخ الأخضر، بما في ذلك 23.8 مليون دولار أمريكي لمحطة كوم أمبو، تحفز أكثر من 850 مليون دولار أمريكي في التمويل المشترك وتطلق العنان للموجة الأولى من مشاريع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر. ويتطلع الصندوق إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها المناخية الطموحة من خلال شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص”.

وقالت نعمة صباغ ، الرئيس التنفيذي للبنك العربي: “نحن فخورون بالاستفادة من خبرتنا الطويلة في هذا القطاع والشراكة مرة أخرى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير تمويل الديون والخدمات المصرفية ذات الصلة لمشروع آخر للطاقة المتجددة في مصر لعملائنا أكوا باور”.

وأضافت:” التمويل الأخضر هو أحد مجالات تركيزنا الإستراتيجي ومصر هي سوق أساسي لمجموعة البنك العربي ، حيث نعمل منذ عام 1944.”

وبحسب البيان، استمر الاقتصاد المصري في النمو خلال جائحة كوفيد-19، كما أن الطلب على الكهرباء يتزايد بمعدل سنوي يبلغ 7%، وسوف تساهم محطة كوم أمبو في تحقيق هدف الحكومة المصرية لتوليد 42 % من الكهرباء في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مع تقديم واحدة من أقل تعريفات توليد الطاقة في القارة.