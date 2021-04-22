كايرو فستيفال سيتي يستضيف قوافل مصر الخير الغذائية

استضاف كايرو فستيفال سيتي – التابع لمجموعة الفطيم العقارية ثاني قوافل الخير التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار حملة رمضان لإفطار صائم، بإرسال 38 شاحنة كبيرة محملة بأكثر من 490 طنا من المواد الغذائية، إلى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير.

من جانبه قال المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية: “تتشرف المجموعة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، لإطلاق القافلة الثانية من قوافل الخير من مقر كايرو فستيفال سيتي – التابع لمجموعة الفطيم العقارية، ضمن حملة إفطار صائم 2021 والتي تهدف إلى توفير الإمداد الغذائي اللازم لأكثر القرى والنجوع المصرية احتياجاً.”

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وأضاف عز الدين: “جاءت تلك الحملة لتؤكد أهمية تضافر جهود أذرع المثلث الذهبي للتنمية المستدامة في مصر، المتمثل في القطاعي العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وحرصت مجموعة الفطيم العقارية على المساهمة في هذا العمل الإنساني كجزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع من خلال تجهيز موقع خاص بمقر كايرو فستيفال سيتي لإتمام عمليات التعبئة والتغليف على أكمل وجه آخذين بعين الاعتبار أقصى معايير السلامة والأمان ومراعاة التباعد الاجتماعي.”

‎ويعد مشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لمجموعة الفطيم العقارية طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، فهناك أكبر مول تجاري “كايرو فستيفال سيتي مول” المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية راقية ونادى اجتماعي ورياضي ومدرسة دولية وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية.