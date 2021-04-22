السيسي يوجه بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم جميع المساعدات الممكنة لدعم ليبيا

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري؛ لاستعراض نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى ليبيا على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم جميع أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين؛ بما يساعد على تحسين ‏الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض مختلف الملفات والموضوعات التي تم مناقشتها مع الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت.

كما عرض مدبولي طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى التوافق، في هذا الصدد، على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.

كما أشار إلى ما أسفرت عنه الزيارة من الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ عام 2009.