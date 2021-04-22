إعمار مصر توقع عقد مقاولات المرحلة إيلان بمشروع كايرو جيت مع درة

دوت الخليج – وقعت شركة إعمار مصر أول عقد مقاولات مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، وهي ذراع المقاولات لمجموعة درة، لتنفيذ جزء من المرحلة الأولى لمشروع كايروجيت في الشيخ زايد غربي القاهرة.

وقال بيان لشركة إعمار مصر، إن الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، وهي ذراع المقاولات لمجموعة درة، كانت أول الشركات الفائزة بعقد تنفيذ أول أجزاء المرحلة الأولى للمشروع باسم “إيلان”، والتي تشمل 117 وحدة بين فيلات مستقلة و دويت.

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وأضاف البيان أنه من المتوقع الانتهاء من توقيع جميع عقود المرحلة الأولى، والتي تشمل “إيدن” و”جراند ريزيدانس” و”رايز النادي الاجتماعي” خلال الشهر القادم بعد الترسية على الشركات الفائزة لاستكمال باقي الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للمشروع.

وتعمل الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، على تنفيذ العديد من عقود أعمال المنشآت السكنية والتجارية لصالح إعمار مصر بمشروع ميفيدا بالقاهرة الجديدة، كما نفذت الشركة وسلمت مشروعات مماثلة في أنحاء مختلفة من مصر.

وكانت إعمار مصر قد وضعت حجر الأساس لمشروع كايرو جيت في أكتوبر الماضي في إطار الاحتفال بإطلاق المرحلة الثانية من “المشروع”.

ويعد كايرو جيت أول مشروعات إعمار مصر في غرب القاهرة، ويقع على مساحة 133 فدانا في قلب الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 11.5 مليار جنيه ويضم إلى جانب مجموعة من الفيلات، والوحدات السكنية، والشقق الفندقية، منطقة أعمال، ومناطق تجارية، وخدمات متكاملة.

وقال محمد علي العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، إن القطاع العقاري المصري شهد نموا متزايدا خلال السنوات الماضية، بجانب التشجيع الذي تمنحه الدولة المصرية للقطاعين العقاري والسياحي، من خلال التسهيلات في الإجراءات وتذليل أي عقبات “وهو ما يجعل حجم أعمال إعمار مصر دائماً في تزايد وقوة”.

ولفت إلى أن الشركة مر على وجودها في مصر 15 عاما أنجزت خلالها محفظة أراضي تزيد عن 17.4 مليون متر مربع، موزعة على خمسة مواقع في شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك في الساحل الشمالي، وحجم استثمارات وصل إلى 200 مليار جنيه.

وأضاف العبار: “منذ بدأت إعمار العمل في مصر وهي تضع نصب أعينها أن تقدم نموذجاً مختلفاً من المشروعات، نموذجاً يليق بمصر وبطموحنا، ويجعلنا دوماً فخورين بما نحققه على أرض الواقع”.

ومشروع كايروجيت الشيخ زايد هو أول مشروعات الشركة بغربي القاهرة، في إطار سعيها للتوسع في مشروعاتها العقارية في مصر.