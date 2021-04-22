البنك التجاري الدولي: دعم كامل لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة وإطلاق المبادرات الخضراء

دوت الخليج – أعلن البنك التجاري الدولي – مصر CIB عن دعمه الكامل لحماية البيئة خلال الاحتفال باليوم العالمي للأرض، وهو حدث سنوي عالمي تحتفل به العديد من الدول لإظهار الدعم لحماية البيئة ولأهم مناسبة بيئية في العالم.

وأكد البنك، في بيان، التزامه بتعزيز ممارسات الاستدامة ليكون مثالًا يحتذى به في القطاع المصرفي عبر إطلاق المبادرات الخضراء ودمج ممارسات الاستدامة في جميع عملياته وأنشطته لمواجهة أزمة تغير المناخ.

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وقالت الدكتور داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، إن البنك كان له دور كبير على مستوى المؤسسات المصرفية الإقليمية، في مواجهة أزمة تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت أنه البنك الوحيد من منطقة الشرق الأوسط المدرج في مؤشر الإفصاح عن انبعاثات الكربون Carbon Disclosure Project ومعني بدرجة كبيرة بإدارة تأثيره البيئي وملف تحديات وفرص تغير المناخ والمساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ولفت البيان إلى أن البنك التجاري الدولي ملتزم بدمج ممارسات الاستدامة في جميع عملياته الأساسية، فضلًا عن مواءمة أنشطته مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن إحدى إسهاماته هذا المجال، تتمثل في البنك التجاري الدولي كعضو مؤسس في إطلاق مبادئ الصيرفة المسؤولة في إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تطورت لتصبح تحالف يضم 30 بنكا من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التزامه بالمعايير التي أهلته للإدراج بمؤشر FTSE4Good لالتزامه بتطبيق ممارسات التمويل المستدام.

وأوضح البيان أن التجاري الدولي هو أول بنك في مصر ينضم إلى إطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ TFCD في إطار جهوده لدعم ممارسات الاستدامة على المستويين المحلي والدولي واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من مخاطر تغير المناخ على المديين القريب والبعيد.

وتابع البيان أن التجاري الدولي هو أيضًا أول بنك في مصر طبق مشروع تحسين كفاءة الطاقة حيث استبدل أنظمة الإضاءة التقليدية بأنظمة الإضاءة الحديثة LED في جميع المقرات والفروع، مما أثمر عن خفض استهلاك الطاقة في البنك بنسبة 40%، وحصلت 3 من المقرات التابعة للبنك على شهادة البناء الأخضر المصرية (GPRS) التي تمنحها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة للمباني المطابقة لمعايير تصنيف البناء الأخضر العالمية، وهو أول بنك في مصر يحصل على هذه الشهادة.