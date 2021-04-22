عاجل.. ماجد شوقي يعتزم المنافسة على رئاسة مصر للمقاصة

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دوت الخليج – يعتزم ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية الأسبق، المنافسة على منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقالت مصادر مطلعة لبوابة دوت الخليج جورنال إن شوقي قرر التقدم بأوراق ترشحه مطلع الأسبوع المقبل، بعد تأكده من التوافق مع الشروط اللازمة لشغل المنصب.
وكانت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، وأنه سيتم تلقي أوراق الترشح اعتبارا من الأحد الماضي حتى الأربعاء، الموافق 28 أبريل الجاري.
ونشر ملحق الجريدة الرسمية – الوقائع المصرية- في عددها الصادر يوم 14 أبريل الجاري، قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 38 لعام 2021 والصادر في 21 مارس الماضي، بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط واجراءات الترشح لرئاسة وعضوية المجلس.
وتنص الضوابط على ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 5 ولا يزيد عن 9 غالبيتهم من ذوي الخبرة وغير التنفيذيين، على أن يتضمن عضوين على الأقل من المستقلين وعضوا نسائيا.
وفيما يخص شروط الترشح لرئاسة شركة مصر المقاصة أو منصب العضو المنتدب، نصت المادة الخامسة من القرار على ألا تقل مدة خبرته في مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة عن عشر سنوات، وألا يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها التأثير على حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار.
كما نصت على ألا يكون المرشح ومجموعته المرتبطة مساهما في رأسمال أي من الشركات الأعضاء المساهمين في شركة الايداع والقيد المركزي، أو شاغلا لوظيفة في أي منها أو أي من الشركات القابضة أو التابعة لها، وألا يكون المرشح أو أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى مرتبطا بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الاعضاء المساهمين بشركة المقاصة أو شاغلا لعضوية مجلس إدارة أي من الاعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة.
تولى ماجد شوقي العديد من المناصب الرسمية قبل أن يستقر لما يقرب من 10 سنوات في الادارة التنفيذية لشركة بلتون المالية القابضة، حيث تولى رئاسة البورصة المصرية بين 2005 و2010، بالإضافة لعمله مساعدا أول لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون أسواق المال لمدة 12 عاماً.
وحصل شوقي على ماجستير في الاقتصاد المالي عام 1997 من “كلية الملكة ماري” في المملكة المتحدة.
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