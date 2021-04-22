عاجل.. ماجد شوقي يعتزم المنافسة على رئاسة مصر للمقاصة

دوت الخليج – يعتزم ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية الأسبق، المنافسة على منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

وقالت مصادر مطلعة لبوابة دوت الخليج جورنال إن شوقي قرر التقدم بأوراق ترشحه مطلع الأسبوع المقبل، بعد تأكده من التوافق مع الشروط اللازمة لشغل المنصب.

Your browser does not support the video tag.

وكانت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، وأنه سيتم تلقي أوراق الترشح اعتبارا من الأحد الماضي حتى الأربعاء، الموافق 28 أبريل الجاري.

ونشر ملحق الجريدة الرسمية – الوقائع المصرية- في عددها الصادر يوم 14 أبريل الجاري، قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 38 لعام 2021 والصادر في 21 مارس الماضي، بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط واجراءات الترشح لرئاسة وعضوية المجلس.

وتنص الضوابط على ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 5 ولا يزيد عن 9 غالبيتهم من ذوي الخبرة وغير التنفيذيين، على أن يتضمن عضوين على الأقل من المستقلين وعضوا نسائيا.

وفيما يخص شروط الترشح لرئاسة شركة مصر المقاصة أو منصب العضو المنتدب، نصت المادة الخامسة من القرار على ألا تقل مدة خبرته في مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة عن عشر سنوات، وألا يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها التأثير على حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار.

كما نصت على ألا يكون المرشح ومجموعته المرتبطة مساهما في رأسمال أي من الشركات الأعضاء المساهمين في شركة الايداع والقيد المركزي، أو شاغلا لوظيفة في أي منها أو أي من الشركات القابضة أو التابعة لها، وألا يكون المرشح أو أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى مرتبطا بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الاعضاء المساهمين بشركة المقاصة أو شاغلا لعضوية مجلس إدارة أي من الاعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة.

تولى ماجد شوقي العديد من المناصب الرسمية قبل أن يستقر لما يقرب من 10 سنوات في الادارة التنفيذية لشركة بلتون المالية القابضة، حيث تولى رئاسة البورصة المصرية بين 2005 و2010، بالإضافة لعمله مساعدا أول لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون أسواق المال لمدة 12 عاماً.

وحصل شوقي على ماجستير في الاقتصاد المالي عام 1997 من “كلية الملكة ماري” في المملكة المتحدة.