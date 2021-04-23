التعاون الدولي وبنك الإسكندرية وسفارة هولندا يطلقون برنامج أورنج كورنرز لدعم ريادة الأعمال

دوت الخليج – أعلنت سفارة المملكة الهولندية في مصر عن شراكتها مع بنك الإسكندرية كشريك رئيسي من القطاع الخاص في برنامج ريادة الأعمال “أورنج كورنرز مصر”؛ في ظل ما تمثله ريادة الأعمال والابتكار من أهمية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وفي خلق فرص عمل كريمة.

وأورنج كورنرز مصر هي مبادرة تقودها المملكة الهولندية لتوفير التدريب وشبكات الاتصال والتسهيلات لرواد الأعمال للبدء في أعمالهم المبتكرة وتنميتها.

Your browser does not support the video tag.

وتضم المبادرة برنامجي حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة.

ويهتم التدريب على ريادة الأعمال بشكل خاص بالشركات الناشئة في مجال الزراعة والقطاع الإبداعي ويضمن رائدات الأعمال بنسبة لا تقل عن 50%.

وتحت رعاية وزارة التعاون الدولي، سيتمكن برنامج “أورنج كورنرز” من ربط رواد الأعمال المسجلين بشكل أسهل مع فرص المتابعة داخل بيئة ريادة الأعمال المصرية.

وستدعم الوزارة الشركاء المنفذين للبرنامج في التعرف على الفرص الغير مستغلة حيث يمكن للأفكار الخلاقة أن تساهم في التنمية في مصر في عدة قطاعات مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الشباب المصري “يمثل القوة الدافعة لوطننا”.

وأضافت أنه من خلال إشراك الشباب وتمكينهم وإتاحة الفرص لهم سيمكننا اتخاذ خطوات واسعة في اتجاه التنمية المستدامة.

ونوهت، في بيان، أن 2021 هو عام إشراك القطاع الخاص: نحن نعمل باتجاه تنفيذ خطة التنمية الوطنية من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تعزز قيم الاستدامة وتنشر عبر العديد من القطاعات خاصة فيما يخص مشهد ريادة الأعمال.

وسينضم بنك الإسكندرية إلى البرنامج كشريك أساسي من القطاع الخاص.

ويقدم بنك الإسكندرية مساهمة مالية سنوية كدعم للبرنامج بالإضافة إلى دعم نوعي يتضمن محاضرات وتوجيه لرواد الأعمال المشاركين.

وصرح دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، بإن البنك في مبادرة “أورنج كورنرز” التي أطلقتها سفارة المملكة الهولندية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي يدفعها “إيماننا الراسخ بأهمية الشركات الناشئة في مصر”.

وبحسب البيان، فإن نموذج “أورنج كورنرز قادر على المساهمة في تحقيق تطلعات الشباب المصري من خلال وضع إطار للشركات الناشئة قائم على الخبرة الجيدة”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فنحن نتطلع إلى تنظيم البرنامج للدورات في منطقتين حيويتين هما القاهرة وصعيد مصر مما يضمن اتباع نهج شامل حقيقي”.

وقال هان ماورتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية في مصر: “يشكل شباب رواد الأعمال المصريين الأوكسجين بالنسبة للاقتصاد المصري. لذلك يسعدنا التعاون مع وزارة التعاون الدولي وبنك الإسكندرية لتقديم الدعم الضروري لرواد الأعمال لمواصلة تطوير مهاراتهم وأفكارهم من خلال “أورنج كورنرز مصر”.

وأوضح البيان أن الدورات التدريبية على ريادة الأعمال يوفرها مقدمي خدمات مصريين هم” كلتيف في القاهرة، وأوتريتش إيجيبت في صعيد مصر.

وبدأت الدورات التدريبية الأولى في الربع الأول من عام 2021.