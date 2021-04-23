محافظ بورسعيد يفتتح فندق بالما بعد تجديده بتكلفة 250 مليون جنيه

دوت الخليج – افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فندق “بالما” Palma بعد تجديده بتكلفة تتخطى 250 مليون جنيه.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في بيان، سعي المحافظة لتحفيز الاستثمارات الجادة بمختلف القطاعات، والتي تسهم في تحقيق خطة الدولة التنموية بالاضافة إلى توظيف الأيادي العاملة من أبناء المحافظة.

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وأشار إلى أن القطاع الفندقي والسياحي ضمن الأنشطة الهامة للمحافظة؛ نظراً لطبيعتها وموقعها الجاذب حيث تقع على مدخل قناة السويس والبحر المتوسط وجنوب أوروبا وقارتى إفريقيا وآسيا وبالتالي هي محافظة سياحية من الطراز الأول.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف المحافظة سياحيا وسيحقق الفندق الجديد إضافة في ذلك الصدد ويدلل على أن الفرص بالمحافظة ليست تجارية فقط بل سياحية وعقارية وصناعية.

وتابع: كما يتواكب مع افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم بدورها فى جذب الشركات العالمية والمحلية.

ولفت الغضبان إلى أن المحافظة تمتلك فرص استثمارية متنوعة بجميع القطاعات؛ فهناك فرص للاستثمار السياحي والتجاري وأيضا توجد مصانع جاهزة سيتم التسويق لها بدول إفريقيا.

وبالما palma أول فندق بمحافظة بورسعيد فئة 4 نجوم بخدمات 7 نجوم، وتولت شركة إكوتي إحدى شركات “ذا ووتر واي للتطوير العقاري” عملية تجديد وتجهيز الفندق بموجب اتفاقية مع الحكومة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً.

وقال البيان إنه تم تجهيز وتأهيل الفندق ليصبح أول فندق بمحافظة بورسعيد يوفر شقق فندقية مجهزة بمساحات تتراوح بين 95 إلى 120 متراً، و يضم 300 شقة فندقية بنماذج غرفة واحدة أو غرفتين.

وقال المهندس حسام حسن، العضو المنتدب لشركة ذا ووتر واي للتطوير العقاري، إن تجديد فندق “بالما” يأتي في إطار حرص الشركة على تنفيذ مشروعات تتماشى مع خطة التنمية المتبنأة من الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه تم تجديد وتجهيز الفندق على أحدث مستوى لتقديم منتج فريد من نوعه للمحافظة ويحقق إضافة على مستوى القطاع الفندقي.