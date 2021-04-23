خالد العناني يستعرض استراتيجية العلاقات العامة للسياحة المصرية مع شركة دولية متخصصة

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دوت الخليج – اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع رئيس وممثلي شركة أبكو (APCO) الدولية للعلاقات العامة، التي تعاقدت معها الوزارة في فبراير الماضي، للتعامل مع المستجدات الناتجة عن جائحة كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي في مصر والعالم.
واستعرض الاجتماع الاستراتيجية التي أعدتها الشركة خلال الأسابيع الماضية للتواصل مع منظمي الرحلات وشرائح السائحين المستهدفين في الأسواق العربية والأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر، من خلال القنوات المناسبة وعن طريق توجيه الرسائل التي تناسب كل سوق، لاسيما في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتتزامن تلك الاستراتيجية مع إطلاق الدولة المصرية حملة تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحي ضد الفيروس منذ أوائل أبريل الجاري، والتي بدأت بتطعيم العاملين بمحافظتي جنوب سيناء و البحر الأحمر .
وخلال الاجتماع، أعرب مأمون صبيح رئيس شركة APCO – الشرق الأوسط عن تطلع الشركة لاستخدام أفضل آليات التواصل العالمية للعمل على زيادة الوعي بمقومات مصر السياحية، والترويج للتجربة الفريدة التي تقدمها مصر للسائحين.
وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فإن شركة أبكو (APCO) تتمتع بخبرة ممتدة على مدار 35 عاما في مجال التواصل وإدارة العلاقات العامة في جميع أنحاء العالم.
كما حصدت الشركة العديد من الجوائز، منها جائزة “وكالة العام في الشرق الأوسط 2019” من مجلة PRWeek، وجائزة “أفضل شركة لاستشارات المؤسسات لعام 2019”.
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