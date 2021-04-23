الذهب ينزل 1% مع صعود الدولار وعوائد السندات

سي إن بي سي – هبط الذهب 1% يوم الخميس، متراجعا عن أعلى مستوى في شهرين، إذ أضر صعود الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بالإقبال على المعدن، في حين ظل البلاديوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1780.36 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1797.67 دولار.

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ونزلت العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1780.90 دولار للأونصة.

وصعد الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لما يصل إلى 1.587%.

والذهب منخفض %6 منذ بداية العام، متأثرا في الأساس بارتفاع عوائد السندات.

وتأثر الإقبال على الذهب أيضا ببيانات تظهر انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يعزز التوقعات لشهر جديد من نمو الوظائف في أبريل.

وتراجع البلاديوم عن أعلى مستوى على الإطلاق 2891.50 دولار للأونصة، وكان منخفضا في أحدث التعاملات 1.7% إلى 2827.20 دولار.

ويتوقع محللون عديدون مزيدا من المكاسب صوب مستوى ثلاثة آلاف دولار.

وتراجعت الفضة 1.6% إلى 26.14 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.7% إلى 1205.89 دولار.