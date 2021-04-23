- 1/3
- 2/3
- 3/3
– قالت حكومة كندا إنها ستحظر مؤقتا رحلات طيران الركاب من الهند وباكستان 30 يوما في إطار تشديد الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
جاء تحرك حكومة يسار الوسط بقيادرة رئيس الوزراء جاستن ترودو بعدما شكا سياسيون يمينيون بارزون من أن أوتاوا لم تفعل ما يكفي لمكافحة موجة ثالثة من العدوى تجتاج البلاد.
ولا يسري الحظر الذي يبدأ الساعة 1130 مساء الخميس (0330 الجمعة بتوقيت جرينتش) على رحلات الشحن.
وسجلت الهند يوم الخميس أكبر حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 على مستوى العالم بلغت 314835 حالة، وسط مخاوف بشأن قدرة الخدمات الصحية المتداعية على مواجهة التفشي.
وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرا إن بلاده لن تتردد في حظر الرحلات من دول أخرى إذا دعت الضرورة.
كانت بريطانيا قد قالت في وقت سابق إنها ستضيف الهند إلى قائمة بالدول التي تحظر معظم السفر منها بسبب ارتفاع عدد حالات كورونا.
وعلاوة على ذلك تفرض فرنسا حجرا صحيا 10 أيام على المسافرين من البرازيل وتشيلي والأرجنتين وجنوب أفريقيا والهند، بينما علقت الإمارات جميع الرحلات الجوية من الهند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تعلق رحلات الطيران من الهند وباكستان لمكافحة انتشار كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.