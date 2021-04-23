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الهند تسجل زيادة قياسية عالمية جديدة في إصابات كورونا لليوم الثاني

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– سجلت الهند اليوم الجمعة أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي.

كما قفزت الوفيات اليومية بفيروس كورونا قفزة قياسية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن الهند سجلت 332730 إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 مليون حالة.

وزادت الوفيات 2263 ليبلغ الإجمالي 186920 حالة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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