الأسهم الأوروبية تتراجع بداية التعاملات مع ارتفاع إصابات كورونا عالميا

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تمضي الأسهم الأوروبية على مسار تكبد أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع يوم الجمعة إذ بدد ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا عالميا أثر تقارير أرباح قوية، بينما قفز سهم أولفندس ومقرها مدريد في أول تداول له بسوق أمستردام.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، ويتجه صوب انخفاض أسبوعي بنحو واحد بالمئة.
وتلقت معنويات السوق العالمية ضربة عقب تقارير ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيادة الضريبة على دخل الأثرياء، وهو مقترح يقول البعض إنه سيكون من الصعب تمريره في الكونجرس.
وقفز سهم أولفندس الإسبانية لتوزيع التمويل ما يزيد عن 13 بالمئة في أول جلسة تداول لها ببورصة يورونكست في أمستردام.
وقالت الشركة في وقت سابق إنها حددت تسعير طرحها العام الأولي عند 11.50 يورو للسهم، مما منحها تقييما عند نحو 7.2 مليار يورو.
وارتفع سهم صانع سيارات مرسيدس-بنز دايملر 1.5 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح 2021، بينما نزل سهم مونكلير لصناعة السترات الفاخرة 6.2 بالمئة على الرغم من تحقيقها زيادة قوية في مبيعات الربع الأول.
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