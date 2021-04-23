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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة، التي ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر – العاشر من رمضان المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس على مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد تحت قيادته، كي تحافظ مصرنا الغالية على مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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