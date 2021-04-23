رئيس منظمة الصحة العالمية يندد بغياب العدالة في توزيع لقاحات كورونا

– قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة في الذكرى الأولى لبرنامج كوفاكس لمشاركة لقاحات كورونا، إن اللقاحات ما زالت بعيدة المنال عن الدول الأشد فقرا.

وأضاف في تقرير “تم إعطاء ما يقرب من 900 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن أكثر من 81 في المئة منها ذهبت إلى البلدان ذات الدخول المرتفعة أو المتوسطة العليا، في حين تلقت الدول منخفضة الدخل 0.3 بالمئة فقط” وذلك في معرض حديثه عن برنامج التعاون الدولي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل لاختبارات وعلاجات ولقاحات كورونا الذي انطلق قبل عام.

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وندد تيدروس مرارا بانعدام المساواة في توزيع اللقاحات وحث البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات الزائدة للمساعدة في تطعيم العاملين الصحيين في الدول ذات الدخول المنخفضة. وتوفي أكثر من 3 ملايين إنسان على مستوى العالم في هذا الوباء.

ويهدف برنامج كوفاكس الذي شحن 40.5 مليون جرعة إلى 118 دولة حتى الآن، إلى تأمين ملياري جرعة بحلول نهاية 2021.

وقال البرنامج الذي يشارك فى إدارته تحالف جافى للقاحات ومنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إنه يسعى إلى تعزيز إمداداته من اللقاحات للدول الفقيرة من مصنعين جدد في الوقت الذي يهدف فيه إلى تخفيف مشاكل إمدادات لقاح أسترازينيكا من الهند وهو لقاحها الرئيسى حتى الآن.

وسجلت الهند أكبر عدد للإصابات اليومية في العالم لليوم الثاني يوم الجمعة بأكثر من 330 ألف حالة جديدة، فيما يعانى نظامها الصحي بسبب أعداد المرضى والحوادث ونقص الأكسجين.