ميتسوبيشي اليابانية تخفض إنتاجها 16 ألف سيارة بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

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وكالات _ صرح متحدث باسم شركة ميتسوبيشي اليابانية للسيارات اليوم الجمعة، أن الشركة تعتزم خفض انتاجها على مستوى العالم بواقع 16 ألف سيارة الشهر المقبل، بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
وذكرت ميتسوبيشي في مارس الماضي أنها سوف تقلل انتاجها المحلي من السيارات بما يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف وحدة في ذلك الشهر بسبب نقص أشباه الموصلات، على أن يتم خفض الانتاج في مصنعيها في أوكازاكي وميزوشيما.
وقالت الشركة آنذاك أنها سوف تراجع خطط انتاجها بالنسبة لشهر ابريل.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ميتسوبيشي انتجت 90 ألف و745 سيارة على مستوى العالم في يناير الماضي و88 ألف و754 سيارة في فبراير ، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للشركة.
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