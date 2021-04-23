اليابان تعلن ثالث حالة طوارئ بسبب الجائحة في طوكيو ومناطق أخرى

وكالات _ أعلنت اليابان اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق أخرى، قبل ثلاثة شهور فقط من موعد استضافة البلاد لدورة الألعاب الأولمبية.

وسجّلت منطقة العاصمة الخميس أكثر من 860 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أرقام غير مسبوقة منذ يناير. وارتفع عدد الإصابات خلال الشتاء لتعاود ارتفاعها منذ رفع حالة الطوارئ السابقة في مارس.

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وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا “قررنا اليوم إعلان حالة الطوارئ في محافظات طوكيو وكيوتو وأوساكا وهيوغو”.

وقال كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو “سنتّخذ إجراءات طارئة قوية وموجزة ومحددة”.

وستتزامن القيود مع عطلة “الأسبوع الذهبي” السنوية، وهو أكبر موسم للسفر في اليابان، وقد تشمل وقف بعض خدمات القطارات والحافلات لثني السكان عن التنقل.

كما يرجّح أن تمنع سلطات المناطق المتأثّرة الجماهير من حضور المناسبات الرياضية، لكن المسؤولين أصرّوا على أن القيود الطارئة لن تؤثر على تنظيم الأولمبياد.