المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5%

وكالات _ رفع البنك المركزي المصري الروسي اليوم سعر الفائدة الرئيسي إلى 5%، وهي قفزة تفوق التوقعات في مواجهة خلفية من ضعف الروبل وارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية، وألمح إلى مزيد من الزيادات التالية.

ويتناقض قرار رفع أسعار الفائدة من 4.5 في المائة مع توقعات معظم المحللين الذين استطلعت “” آراءهم، والذين توقعوا زيادة متواضعة قدرها 25 نقطة مئوية بعد موجة جديدة من العقوبات التي أضرت بالروبل ومؤشرات محدودة على التباطؤ أظهرها التضخم.

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وقال المركزي الروسي في بيان “التعافي السريع للطلب والضغوط التضخمية المرتفعة يستدعيان عودة مبكرة إلى سياسة نقدية محايدة”.

ورفع البنك أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام إذ تسارع التضخم، وهو المسؤولية الرئيسية للبنك، إلى 5.8 في المائة في مارس وهو أعلى مستوياته منذ 2016.

وقال البنك المركزي المصري، إن التضخم سيكون في نطاق 4.7-5.2 في المائة بنهاية 2021، ويعود إلى معدل مستهدف عند أربعة في المائة فقط في منتصف 2022، في موعد متأخر عن المتوقع في السابق.

وانخفضت العملة الروسية هذا الشهر، لتخالف تحركات في بقية الأسواق الناشئة وكذلك سعر النفط الخام، إذ تضررت جراء مخاوف من فرض عقوبات أمريكية وحشد عسكري لروسيا قرب أوكرانيا.