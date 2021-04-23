بوريس جونسون: نجحنا في السيطرة على كورونا وسنلتزم بخطة حذرة لتخفيف القيود

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_ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن بلاده باتت تسيطر على جائحة كورونا مع انخفاض أعداد الحالات وإطلاق اللقاحات، مضيفا أنه يلتزم بخطة حذرة لتخفيف قيود الإغلاق.
وقال جونسون: “نسيطر على الوضع. الأمور أفضل مما كانت عليه بلا شك”
وأضاف أنه يعتقد أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 مايو، على أن ترفع كافة قيود كورونا في 21 يونيو.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني: “لا شك أننا بدأنا السيطرة على الجائحة بشكل جيد للغاية في الوقت الراهن، لكن يتعين أن نلتزم بمنهجنا الحذر وأن نمضي وفقا لخطوات خارطة الطريق”.
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