السعودية تحظر دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها

وكالات _ قالت وسائل إعلام بينها التلفزيون الرسمي، إن السعودية قررت الجمعة منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات. وكتبت وكالة الأنباء السعودية: “المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها”. Your browser does not support the video tag.

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