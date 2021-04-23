ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع

– فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مرتفعين اليوم الجمعة، بينما ضغط انخفاض سهم أمريكان إكسبريس وهني ويل على المؤشر داو جونز إذ يترقب المستثمرون بيانات لأنشطة الأعمال لقياس وتيرة التعافي الاقتصادي. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 11.4 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 33804.52 نقطة. Your browser does not support the video tag. وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.8 نقطة أو ما يعادل 0.09 بالمئة إلى 4138.78 نقطة. بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 43 نقطة أو ما يعادل 0.31 بالمئة إلى 13861.367 نقطة.

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