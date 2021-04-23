نوفاك: نورد ستريم 2 سيستكمل في 2021

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أوردت وكالات أنباء روسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال اليوم إن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق سيكتمل هذا العام، وذلك رغم ضغط من واشنطن.
وقال نوفاك ردا على سؤال حول إمكانية استكمال المشروع هذا الصيف “وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من الشركة المشغلة، سيحدث هذا خلال العام الجاري”.
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