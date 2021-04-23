بنك التنمية الأفريقي يوافق على تصفية متأخرات السودان البالغة 413 مليون دولار

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وكالات _ أعلن بنك التنمية الأفريقي، عن موافقة مجلس إدارة المجموعة، على خطة لتصفية متأخرات السودان لديه، البالغة 413 مليون دولار.
و قال البنك في بيان له : “وافق مجلس إدارة البنك اليوم على اقتراح بتصفية حوالي 413 مليون دولار من المتأخرات على القروض المستحقة على السودان للمؤسسة، وهو ما يمثل علامة فارقة في إعادة البلاد مع المؤسسات المالية الدولية والعالمية.
وأكد المدير القطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في السودان راوبيل دورووجو أن تسوية المتأخرات ستسمح لبنك التنمية الأفريقي بإعادة التعامل الكامل مع السودان، مما يفتح فرص تمويل جديدة للمشاريع والبرامج التي تضيف المزيد من الدعم لعمليات البنك الجارية.
وأضاف دورووجو : ” مع التدفقات التمويلية الإضافية المتوقعة بعد تصفية المتأخرات، يتطلع البنك الدولي إلى حقبة جديدة من التعاون المثمر مع السودان، لتحقيق تطلعات شعوبه في الازدهار والتنمية المستدامة ” .
و قال البنك في بيان له : “وافق مجلس إدارة البنك اليوم على اقتراح بتصفية حوالي 413 مليون دولار من المتأخرات على القروض المستحقة على السودان للمؤسسة، وهو ما يمثل علامة فارقة في إعادة البلاد مع المؤسسات المالية الدولية والعالمية.
وأكد المدير القطري لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في السودان راوبيل دورووجو أن تسوية المتأخرات ستسمح لبنك التنمية الأفريقي بإعادة التعامل الكامل مع السودان، مما يفتح فرص تمويل جديدة للمشاريع والبرامج التي تضيف المزيد من الدعم لعمليات البنك الجارية.
وأضاف دورووجو : ” مع التدفقات التمويلية الإضافية المتوقعة بعد تصفية المتأخرات، يتطلع البنك الدولي إلى حقبة جديدة من التعاون المثمر مع السودان، لتحقيق تطلعات شعوبه في الازدهار والتنمية المستدامة ” .
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