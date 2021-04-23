أرباح أمريكان إكسبريس تقفز إلى 2.24 مليار دولار خلال الربع الأول

وكالات _ أعلن بنك أمريكان إكسبريس الأمريكي اليوم ارتفاع أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت أرباح البنك الذي يركز نشاطه في مجال الخدمات المصرفية السياحية 2.24 مليار دولار بما يعادل 2.74 دولار للسهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 370 مليون دولار بما يعادل 0.41 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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كان المحللون يتوقعون وصول أرباح البنك إلى 1.61 دولار للسهم الواحد.

وقال البنك إن إيرادات الربع الأول من العام الحالي تراجعت بنسبة 12.1% سنويا إلى 9.06 مليار دولار مقابل 10.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.