16 التزاما على البنوك لإدارة حسابات خدمات الدفع عبر المحمول

دوت الخليج – حدد البنك المركزي المصري، 16 التزاما على البنوك لإدارة حسابات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، في إصداره الثالث للقواعد المنظمة لتأدية الخدمة.

1- يلتـزم البنـك عنـد فتـح حسـابات الهاتـف المحمـول بالتعـرف علـى هويـة طالـب اسـتخدام النظـام والتحقـق منهـا وفقـا “لإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء الخدمـة” الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، كمـا يلتـزم بقانـون مكافحـة غسـل الأمـوال الصـادر بالقانـون رقـم 80 لسـنة 2002 ولائحتـه التنفيذيـة والضوابـط الرقابيـة للبنـوك فـي شـأن مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب الصـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري.

2- يلتـزم البنـك بتوثيـق كافـة البيانـات الخاصة بمكان وتوقيـت فتح حسـابات الهاتف المحمول وكـذا عمليـات السـحب والإيداع.

3- تحتفـظ البنـوك بكافـة الوثائـق الخاصـة بالنظـام وذلـك بطريقـة حفظ آمنـة وللمـدد القانونية المقررة.

4- يتم ربط كل رقم هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط

5- يقتصـر فتـح حسـابات الهاتـف المحمـول لمسـتخدمي النظام مـن الأشـخاص الطبيعيين على الحاصليـن علـى الجنسـية المصريـة فقط.

6- يسـمح لمسـتخدم النظام بفتح أكثر من حسـاب للهاتف المحمول بحد أقصي ثلاثة حسـابات علـى مسـتوي كافـة البنـوك التـي تقدم الخدمـة في مصر.

7- تلتـزم البنـوك بتطبيـق كافـة الإجـراءات والضوابـط الرقابيـة التـي تمكنهـا من تحديـد هوية القائميـن بـأي معاملات إلكترونيـة مرتبطـة بالحسـابات المصرفية، وذلك فـي الحالات التي يصـرح فيهـا لأكثـر مـن مسـتخدم بالتعامـل علـى هذا الحسـاب.

8- تلتـزم البنـوك بالحصـول على كافة المسـتندات القانونية اللازمة لإثبات تفويض الصلاحيات للمسـتخدمين بإجراء معاملات على حسـابات الأشـخاص الاعتبارية.

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9- تلتزم البنوك بتطبيق الضوابط الخاصة بالتشغيل البيني المنصوص عليها.

10- يتـم فتـح حسـاب لـكل مسـتخدم للنظـام أو مقـدم خدمـة للتعامـل عليـه مـن خلال النظـام يسمى حسـاب هاتـف محمـول -ويكون البنك مسؤولا عـن إدارة هـذا الحسـاب، ويـودع بـه وحـدات نقـود إلكترونيـة بمقـدار مـا أودعـه مسـتخدم النظـام أو مقـدم الخدمـة مـن نقـد – جنيـه مصـري – لـدى البنـك لتغذيـة حسـاب الهاتـف المحمـول، ويجـوز منـح عائـد علـى حسـابات الهاتف المحمول لمسـتخدمي النظام من الأشـخاص الطبيعية والشـركات متناهية الصغـر فقـط علـى أن يتـم ذلـك طبقـا للمحـددات الـواردة بقواعـد الادخـار الرقمـي من خلال خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الصـادرة عـن البنـك المركزي فـي إبريل 2021 والمشـار اليهـا بالملحـق “ب”.

11- تلتـزم البنـوك بالتأكـد بصفـة دورية من حيازة صاحب حسـاب الهاتـف المحمول لنفس رقم الهاتـف المحمول المسـجل على النظام.

12- يقـوم البنـك ومقـدم الخدمـة بتطبيـق أحـكام الحفـاظ علـى سـرية الحسـابات وفقـا لمـا يقتضيـه قانـون البنـك المركـزي والجهـاز المصرفـي الصـادر بالقانـون رقـم 194 لسـنة 2020 وتعديلاتـه.

13- لا يجـوز منـح مقـدم الخدمـة أي ائتمـان بـأي شـكل مـن الأشـكال مقابـل وحـدات النقـود الإلكترونيـة.

14- تلتـزم البنـوك باسـتخدام أسـاليب يمكـن الاعتمـاد عليهـا للتحقـق مـن هويـة المـودع في حالـة تغذيـة حسـاب الهاتـف المحمـول.

15- تلتـزم البنـوك باسـتخدام أسـاليب يمكـن الاعتمـاد عليهـا للتحقـق مـن هويـة وصلاحيـات العملاء الراغبيـن فـي الاشـتراك فـي خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول.

16- تلتـزم البنـوك بإجـراء عمليـات التدقيـق اللازمة للتأكد من هوية مسـتخدم النظام عند طلبه إجـراء تعديـل فـي بيانـات حسـاب خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الخـاص بـه، أو تعديـل أي بيانـات يسـتخدمها مسـتخدم النظام لمتابعة أنشـطة حسـاب الهاتـف المحمول.

ويطبـق ذلـك علـى عمليـات إعادة تفعيل الحسـاب وإعادة إصدار كلمة سـر جديدة لمسـتخدم نظـام خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول وتغييـر بيانـات الاتصـال الخاصـة به مثل عنـوان البريـد الإلكترونـي ورقـم الهاتـف الأرضـي وعنـوان المراسلات.