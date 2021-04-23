وول ستريت تصعد بدعم بيانات اقتصادية قوية والأنظار على قطاع التكنولوجيا

_ ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، مما دفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى قرب مستوى مرتفع غير مسبوق عند الإغلاق، وذلك بعد سلطت بيانات نشاط المصانع ومبيعات المنازل الجديدة الضوء على ازدهار اقتصادي، في حين صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم توقعات لتقارير نتائج أعمال قوية الأسبوع المقبل.

وكانت جميع القطاعات الرئيسية على ستاندرد آند بورز 500 البالغ عددها 11 مرتفعة، وقادت أسهم التكنولوجيا والأسهم المالية المكاسب.

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وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.66 بالمئة إلى 34040.28 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.08 بالمئة إلى 4179.73 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.43 بالمئة إلى 14016.06 نقطة.