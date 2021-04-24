إصابات كورونا في الهند تسجل زيادة قياسية أكثر من 346 ألفا في 24 ساعة

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_ أظهرت بيانات حكومية يوم السبت أن الهند سجلت زيادة قياسية في إصابات فيروس كورونا بلغت 346786 حالة خلال 24 ساعة، كما سجلت الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 زيادة قياسية أيضا.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الوفيات زادت 2624 ليبلغ الإجمالي 189544 حالة.
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