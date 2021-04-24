الولايات المتحدة تعلن إنهاء تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من فيروس كورونا

فرانس برس _ أنهت الولايات المتحدة أمس الجمعة تعليق استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 على خلفية الاشتباه في صلته بحالات تجلط دموي، وذلك وفق ما أعلنت الهيئات التنظيمية الرئيسية للقطاع الصحي الأمريكي. ومن المرجح أن يتم استئناف استخدام هذا اللقاح السبت.

أعلنت الهيئات التنظيمية الرئيسية للقطاع الصحي الأمريكي الجمعة إن الولايات المتحدة ستستأنف استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19، لتنهي تعليقا استمر عشرة أيام للتحقيق في صلة اللقاح بحالات تجلط دموي نادرة للغاية لكن قد تكون مميتة.

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وتضمن بيان مشترك للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء في أنه سيتم تحذير الأنظمة الصحية ومن يحصلون على اللقاح من مخاطر أعراض قد تكون مميتة تتضمن تجلطات دموية حادة وانخفاض الصفائح الدموية.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء أن القرار يسري بأثر فوري، فيما يمهد لاستئناف التطعيم باللقاح السبت على أقرب تقدير.

وأوضحت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه “بناء على تحليل معمق، هناك صلة على الأرجح، لكن المخاطر ضئيلة للغاية”.