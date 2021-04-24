عزل وإغلاق 3 أيام بأجزاء من ولاية أستراليا الغربية بعد انتشار كورونا

سي إن بي سي _ بدأ ما يزيد على مليوني شخص في ولاية أستراليا الغربية اليوم السبت أول إجراءات عزل عام شاملة لمدة ثلاثة أيام بعد تفشي فيروس كورونا في فندق مخصص للحجر الصحي وانتقال العدوى منه.

جاء هذا بعد ثبوت إصابة مسافر عائد من بيرث بفيروس كورونا بعد خروجه من أحد فنادق الحجر الصحي هناك بعد اختبار أشار إلى خلوه من المرض. وتشتبه السلطات في أنه أصيب أثناء وجوده في الفندق.

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وطالب رئيس وزراء الولاية مارك مجاون حكومة البلاد إلى إنشاء مرافق حجر صحي مخصصة بعد أحدث تسرب للفيروس من فندق مخصص للحجر الصحي.

وقال “أطالب منذ أشهر طويلة بمساعدة الكومنولث فيما يتعلق بالحجر الصحي”.

وأضاف قائلا إنه رغم نجاح نظام الحجر بالفنادق إلى حد كبير مع خضوع عشرات الآلاف من المسافرين له، فإنه يتعين على الحكومة الاتحادية توفير منشآت جديدة خارج مواقع وسط البلد المزدحمة.

ودعت الجمعية الطبية الأسترالية اليوم أيضا إلى مراجعة نظام الحجر الصحي الفندقي لمنع الانتشار الأوسع للمرض.

وتسرب الفيروس عدة مرات في الشهور الأخيرة من فنادق بها حجر صحي في أستراليا الغربية وولايات أخرى مما دفع السلطات لفرض إجراءات عزل وإغلاق قصيرة أو تشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

وهذه ثالث إجراءات عزل عام في ولاية أستراليا الغربية. وطلبت السلطات من سكان العاصمة بيرث ومنطقة بيل المجاورة البقاء في منازلهم وأن يكون الاستثناء لقضاء أعمال أساسية أو لأغراض طبية أو شرائية.

وألغيت مراسم تكريم العسكريين الأستراليين بمناسبة يوم أنزاك غدا الأحد. وفي العام الماضي، دفعت جائحة فيروس كورونا السلطات إلى إلغاء معظم الاحتفالات التقليدية في أنحاء البلاد لأول مرة منذ عقود.