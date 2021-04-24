- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ قالت كوريا الجنوبية يوم السبت إنها وقعت عقدا مع شركة فايزر لشراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لكوفيد-19 وسط مخاوف من قفزة في حالات الإصابة في البلاد.
وقالت في بيان إن ذلك يرفع كميتها الحالية من لقاحات فايزر إلى 66 مليون جرعة.
وأضافت أنها تعاقدت إجمالا على 192 مليون جرعة لقاحات من بينها جرعات من مودرنا وأسترا زينيكا وجونسون اند جونسون ونوفافاكس.
وقال وزير الصحة كوون ديوك-تشيول في إفادة صحفية “حصلت الحكومة على كمية من لقاحات كوفيد-19 كافية لتطعيم ما يقرب من 100 مليون نسمة… أي مثلي عدد سكان كوريا الجنوبية بالكامل”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تتعاقد مع فايزر على 40 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 إضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.