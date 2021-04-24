وزيرة الصحة: وصول 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الأسبوع الجاري

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم، لمتابعة جهود توفير لقاحات فيروس كورونا.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومسئولى وزارة الصحة.

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وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والسعي للحصول على أكبر كمية من اللقاحات الخاصة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأكد مدبولي أهمية وضع برنامج زمني بما سيتم توفيره من لقاحات خلال الفترة المقبلة، تمهيدا للتوسع في عمليات التطعيم للمواطنين.

رئيس الوزراء: لا مشكلة في توفير تمويل شراء لقاحات كورونا

وشدد على توفير التمويل اللازم للتعاقد على شراء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وأنه لا يوجد أي مشكلة في توفير هذا التمويل؛ بهدف زيادة الكميات المطلوبة من هذه اللقاحات لتطعيم المواطنين.

من جانبها، عرضت وزيرة الصحة الموقف الخاص بتوافر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن نتسلم 900 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب استلام مليوني جرعة في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، من الجرعات المخصصة من مؤسسة “جافي”، يعقبها استلام مليوني جرعة أخرى، وذلك وفقا لتأكيدات مسئولي المؤسسة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على سرعة إنهاء إجراءات التعاقد على شراء 10 ملايين جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي.

كما استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال الاجتماع، الجهود التي تتم حاليا للتعاقد على لقاح “جونسون أند جونسون”، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد الإفريقى، الذى يقوم بالتفاوض.

وأشار تاج الدين أيضًا إلى ما يتم من جهود لتوريد كميات أكبر من اللقاح الصيني “سينو فارم”، وكذا لقاح “استرازينيكا”.