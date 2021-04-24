وزيرة الصحة: زيادة بسيطة لكن مستمرة في إصابات كورونا.. وإطلاق قوافل تطعيم بأماكن التجمعات

دوت الخليج – أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة خلال الفترة الحالية.

وقالت زايد، خلال مؤتمر صحفي عقدته بديوان عام الوزارة اليوم السبت، إن العالم يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10% وزيادة في عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس.

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زيادة بسيطة لكن مستمرة

وأشارت الوزيرة إلى أن شهر أبريل الحالي يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بمصر بنسب بسيطة ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم.

وأوضحت أن شهر أبريل من العام الماضي شهد أيضًا زيادة في أعداد الإصابات، كما أنه يتزامن هذا العام مع شهر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد.

كما شددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بالصحة العامة لجميع أفراد الأسرة خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة، وضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا وإعطاء الاستشارات الطبية وإرسال العلاج، بالإضافة إلى الخط الساخن (105) الخاص بخدمات وزارة الصحة والسكان وتلقي الاستفسارات، على مستوى محافظات الجمهورية.

وناشدت وزيرة الصحة أصحاب الأعمال عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على مكتسبات مصر في التصدي للجائحة واستمرار عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن مصر لم تفرض سياسة الإغلاق الكامل مثل العديد من دول العالم، بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

ولفتت الوزيرة إلى توافر نسبة 47% من القدرة الاستيعابية بالمستشفيات لحالات فيروس كورونا، مؤكدة وجود سعة سريرية كافية بالمستشفيات في الصعيد، وأنها اطمأنت على ذلك خلال جولاتها في بعض محافظات الصعيد.

وأكدت أيضَا تواجد وفد من قيادات وزارة الصحة والسكان واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وفرق التواصل المجتمعي هناك، لمتابعة سير العمل ونسب إشغال المستشفيات وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين.

115 طبيبا ضحوا بأرواحهم خلال التصدي للجائحة

كما تقدمت الوزيرة بالتعازي لأسر الأطقم الطبية الذين ضحوا بأرواحهم خلال التصدي للجائحة أثناء أداء عملهم بمستشفيات العزل بوزارة الصحة والسكان والبالغ عددهم 115 طبيبًا.

وأكدت وزيرة الصحة حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم الدعم الدائم والمستمر للأطقم الطبية، حيث تم تأسيس صندوق مخاطر المهن الطبية، وأنه سيتم الإعلان قريبًا عن بدء صرف التعويضات للمصابين بفيروس كورونا وأسر المتوفين من الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.

كما تقدمت بالشكر أيضًا للنقابات المهنية ومنها نقابات التمريض والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي، لحرصهم على التواصل والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة والسكان للتصدي للجائحة من خلال مشاركتهم ضمن فرق العزل المنزلي وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

%85 من اللقاحات ذهبت إلى 12 دولة فقط

وفيما يخص لقاحات فيروس كورونا، أوضحت الوزيرة أن 85% من لقاحات كورونا بالعالم ذهبت إلى 12 دولة فقط.

وأكدت زايد أن مصر نجحت في التعاقد على 100 مليون جرعة من ضمنها 40 مليون جرعة تم التعاقد عليها خلال اتفاقية (الكوفاكس) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات (جافي) ستصل إلى مصر على مدار العام الحالي، ومن ضمنها أيضًا الجرعات التي تم التعاقد عليها مع الصين.

كما أشارت إلى توقيع مصر اتفاقيتين لتصنيع لقاح فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع مع شركة (سينوفاك) الصينية لبدء تصنيع 40 مليون جرعة سنويًا.

وأعلنت الوزيرة عن إطلاق قوافل للقاحات فيروس كورونا تجوب جميع أنحاء الجمهورية خاصة المناطق ذات التجمعات الكبيرة، للوصول لجميع المستهدفين من المواطنين ضمن الفئات المستحقة وتلقيهم اللقاح، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

كما دعت الوزيرة كلاً من الأطقم الطبية والعاملين كافة بالمستشفيات والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لتلقي لقاح فيروس كورونا، حيث إن اللقاحات تقلل فرص العدوى، وفي حالة الإصابة تكون الأعراض بسيطة.

ولفتت الوزيرة إلى تعاون مصر مع روسيا لبدء تصنيع لقاح (سبوتنيك V) الذي تم تسجيله بهيئة الدواء المصرية، وذلك من خلال خط الإنتاج الجديد لشركة “فاكسيرا” بمدينة السادس من أكتوبر، والذي سيساهم في زيادة إنتاج جرعات اللقاحات، وذلك بجانب التعاون مع بعض الشركات المصرية الأخرى لإنتاج اللقاحات.

وأوضحت أن المراجعة العلمية لهذه اللقاحات تتم من خلال هيئة الدواء المصرية، مثمنة الدور الوطني لهذه الشركات في التعاون مع وزارة الصحة لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات.

واستعرضت الوزيرة الوضع الوبائي بمحافظات الصعيد خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى انخفاض أعداد الإصابات بمحافظة أسوان، كما يتراوح معدل الإصابات بمحافظة الأقصر بين الثبات والانخفاض أحيانًا، كما تشهد محافظة سوهاج زيادة بسيطة في معدل الإصابات.

وأكدت توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين الطبي والطاقة الاستيعابية بجميع المستشفيات بالمحافظات كافة.

وأوضحت الوزيرة أن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء تناقش باستمرار الوضع الوبائي والإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى توصية منظمة الصحة العالمية بأهمية حصول المواطنين على لقاحات فيروس كورونا التي يتم توفيرها باختلاف أنواعها، موجهة رسالة إلى المواطنين والأطقم الطبية مؤكدة خلالها مأمونية وفاعلية اللقاحات، ومدى أهميتها في حماية جميع أفراد المجتمع.

وأضافت أن اللوائح والاشتراطات الصحية للسفر الخاصة ببعض الدول قد تتطلب مستقبلاً حصول الأشخاص على اللقاحات بالتزامن مع بدء عودة حركة الطيران بين الدول.

تفعيل Health code مع العديد من الدول لإتاحة بيانات اللقاحات خلال السفر

وتابعت الوزيرة أنه سيتم تفعيل (Health code) بين مصر والعديد من الدول لإتاحة بيانات اللقاحات خلال السفر بدلاً من شهادات الحصول على اللقاحات أو شهادات الـ “pcr”.

ولفتت إلى الانتهاء من تطعيم 100% من العاملين بالقطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بنهاية الأسبوع الجاري.