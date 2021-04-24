تريدكو ترفع محفظة استثماراتها إلى 400 مليون جنيه بإقامة مصنع جديد لإنتاج الثلاجات

بكر بهجت – قال المهندس شريف الصياد رئيس مجلس إدارة شركه تريدكو للصناعات الهندسية، إنها رفعت استثماراتها إلى 400 مليون جنيه بإضافة مصنع جديد لإنتاج الثلاجات باستثمارات 70 مليون جنيه.

وأشار الصياد، في بيان، إلى أن المصنع تضمن تركيب وحدة طاقة شمسية به لتوفير احتياجاته.

Your browser does not support the video tag.

وأضاف أن المصنع الجديد تصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 250 ألف ثلاجة سنوياً، وستخفض المحطة الجديدة فاتورة الكهرباء بنسبة 100%، حيث سيتم الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية المولدة من المحطة للمشروع الجديد.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لاستخدام الطاقة الشمسية في جميع مصانعها ومكاتبها الإدارية ومخازنها خلال 3 سنوات.

ولفت إلى أن شركة كايرو سولار هي المنفذة لمحطة الطاقة الشمسية، على مساحة 2000 متر، وتم إنتاج الوحدة من خلال شركة Suntech العالمية.