ضخ 28.7 مليار دولار بصناديق الأسهم والسندات العالمية خلال أسبوع

العربية دوت نت – أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أميركا أن المستثمرين ضخوا قرابة 15 مليار دولار في صناديق الأسهم و13.7 مليار دولار في صناديق السندات في الأسبوع المنتهي الأربعاء الماضي.

وعلى الرغم من أن إجمالي الأموال التي جرى ضخها في الأسهم هذا العام ما زالت عند مستوى قياسي، فإن دخول التدفقات تباطأ في الأسابيع الأخيرة إذ يجري تداول مؤشرات أسهم رئيسية عند تقييمات شديدة الارتفاع.

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وسحب المستثمرون 1.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة وأضافوا 1.4 مليار دولار إلى الأسهم الأوروبية وفقا لتحليل بنك أوف أميركا لبيانات إي.بي.إف.آر.

وفي ظل تلميح بنك كندا المركزي بخفض مشتريات السندات، يقول بنك أوف أميركا إنه وفقا لأسوأ تصور، فإنه يتوقع أن تخفض البنوك المركزية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة مشترياتها إلى 3.4 تريليون دولار من 8.5 تريليون في 2020.

ويتوقع البنك أن تخفض البنوك المركزية الأربعة الكبرى مشتريات السندات إلى 400 مليار دولار في 2022.