بروتوكول تعاون لصرف تعويضات المواطنين عن توسعة الطريق الدائري عبر مكاتب البريد

دوت الخليج – شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة والهيئة القومية للبريد؛ لتسهيل صرف التعويضات المالية للمواطنين شاغلي العقارات المزالة في المناطق التي تشهد أعمال توسعة للطريق الدائري من خلال مكاتب البريد بكامل قيمتها دون خصم أي استقطاعات.

وقع بروتوكول التعاون: اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد.

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وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال التعاون الوثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها ومحافظة القاهرة.

وأوضح أن البروتوكول يعد خطوة على طريق تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي حيث أنه بموجب هذا البروتوكول سيكون هناك تعاون وثيق بين محافظة القاهرة والبريد المصري يمكن من خلاله أن يتحصل المواطنين شاغلي العقارات المزالة على استحقاقاتهم المالية من محافظة القاهرة من خلال حسابات تفتح لهم في هيئة البريد المصري وصرف هذه الاستحقاقات من خلال الوسائل المصرفية الرقمية التي يتيحها البريد.

وأشار إلى أن القاهرة هي أول محافظة توقع مثل هذا البروتوكول مما يمثل حافزا لتقديم خدمات رقمية أخرى وباقة من خدمات الشمول المالي للمواطنين.

وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنه سيسهم في تقديم خدمة مهمة للمواطنين والعاملين بالمحافظة من خلال منظومة رقمية.

وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يتيح صرف تعويضات المواطنين الناتجة عن أعمال توسعة الطريق الدائري، والتي أقرتها محافظة القاهرة، عبر مكاتب البريد بما يساهم في التيسير علي المواطنين وتقديم الخدمة لهم بالجودة المطلوبة بالاعتماد علي إمكانيات الهيئة.

وأشار إلى أن صرف المستحقات المالية المقررة للمستفيدين بكامل قيمتها دون خصم أي استقطاعات أو عمولات عن طريق إنشاء حساب جارٍ لكل مواطن مستفيد طبقاً للبيانات الواردة من محافظة القاهرة دون الحاجة إلى حضور المستفيد بشخصه إلى مكتب البريد وبمجرد تغذية الحساب بقيمة التعويض يتمكن المواطنين من صرف المبالغ المقررة في نفس الوقت بكل سهولة.