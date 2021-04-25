السيسي: نتطلع للاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في توطين الصناعة والتدريب والتعليم

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دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري تستهدف تغيير واقع 58 مواطن هم أكثر من نصف سكان مصر إلى الأفضل من الجوانب كافة خلال ثلاث سنوات.
وأضاف السيسي، بحسب مقتطفات نشرها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من الحوار الصحفي الذي أجراه لصحيفة دي فيلت الألمانية، أن الدولة تسعي جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت علي مدار 70 سنة.
وأكد أن مصر تطلع دوما للاستفادة من التكنولوجيا والتقدم الألماني خاصة في توطين الصناعة والتدريب والتعليم.
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