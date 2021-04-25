إيطاليا تسجل 322 حالة وفاة و13 ألفا و817 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سي إن بي سي – قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 322 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 342 في اليوم السابق في حين انخفض عدد حالات الإصابة اليومية من 14761 إلى 13817 حالة.

ومنذ ظهور الفيروس في البلاد في فبراير العام الماضي سجلت إيطاليا 119 ألفا و21 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.

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وسجلت إيطاليا 3.95 مليون حالة إصابة إلى الآن.