دانة غاز الإماراتية تلغي بيع أصول برية مصرية

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– قالت دانة غاز المدرجة في الإمارات يوم الأحد إنها تراجعت عن خططها لبيع أصولها البرية للنفط والغاز في مصر بعد عدم استيفاء شروط صفقة.
كانت شركة الطاقة تتوقع إغلاق البيع البالغة قيمته 236 مليون دولار إلى آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، في وقت سابق من العام الحالي.
وقالت دانة إنها فسخت الصفقة بعد عدم اتفاق الأطراف على الشروط قبل انتهاء مهلة حل أجلها في 14 أبريل.
وأوضحت الشركة أنها ستحتفظ بالأصول وتواصل تشغيلها.
تعكف دانة غاز على تقييم الأثر المالي لإلغاء البيع لكنها قالت إن من المتوقع أن يكون إيجابيا على الميزانية والربحية والتدفقات النقدية خلال الأعوام المقبلة.
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