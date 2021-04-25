راية القابضة تبيع 24% من أسهم أمان لصالح البنك الأهلى المصري

رنا ممدوح _ أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن تنفيذ بيع عدد 9 مليون سهم من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية لصالح البنك الأهلى المصري اليوم.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الأسهم تمثل نسبة 24% من رأسمال أمان ( والتي تمتلك فيها راية قبل تنفيذ الصفقة 99.8%).

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وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 480 مليون جنيه بواقع 53.33 جنيه للسهم الواحد.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة راية القابضة وافق في 10 نوفمبر الماضي،على عرض الشراء المبدئي المقدم من البنك الأهلى المصري للاستحواذ على حصة أقلية تبلغ نسبتها 24% من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية ( أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية سابقا).

وفوض المجلس رئيسه أو العضو المنتدب منفردين في السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة البيع للحصة الخاصة بشركة أمان، والتوقيع على عقود البيع والتنازل عن الأسهم المراد بيعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام تلك الصفقة.